Учёные впервые зафиксировали «непорочное зачатие» у крокодилов

Американские биологи сообщают об уникальном случае «непорочного зачатия» или факультативного партеногенеза у крокодилов, видов, которые обычно размножаются половым путём.

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Наблюдение подтвердило отсутствие мужской ДНК в яйцах, отложенных самкой, которая не имела контакта с мужскими особями своего вида с 2002 года.

Захватывающий сюжет начался в 2018 году, когда смотрители заметили 14 яиц в вольере самки крокодила, из которых семь оказались оплодотворенными.

Хотя ни один из зародышей в конечном итоге не вылупился, биологи обнаружили в одном из яиц полностью сформированный, хотя и нежизнеспособный, зародыш.

После сравнения ДНК зародыша и самки было обнаружено почти полное совпадение, что характерно для так называемого терминального слияния, одного из видов «непорочного зачатия», при котором яйцеклетка сливается с полярным тельцем.