iOS 17 сможет защитить от получения нежелательных голых фото от собеседников

В рамках WWDC 2023 было представлено множество интересных новинок. Одна из них — iOS 17.

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В свою очередь, внутри новой мобильной операционной системы компании также нашлось немало свежих идей. Одна из них — функция, предупреждающая о «чувствительном контенте».

Она разработана для помощи взрослым пользователям, которые хотят избежать просмотра нежелательных ню-фото и видео.

Работает нововведение следующим образом: когда пользователь получает 18+ изображение, появляется всплывающее окно, предлагающее выбрать, хочет ли он увидеть этот чувствительный контент.

Таким образом, пользователи могут избежать просмотра материалов, которые они не хотят видеть.