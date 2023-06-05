Маск обсудил с властями Китая связанные с искусственным интеллектом риски

«У нас были очень продуктивные дискуссии о рисках, связанных с искусственным интеллектом, и необходимости его регулирования. Как я понял из этих разговоров, Китай намерен ввести внутри страны меры по регулированию искусственного интеллекта», — заявил предприниматель.