Apple на своей ежегодной конференции для разработчиков Worldwide Developers Conference (WWDC), представила свои первые очки дополненной реальности Vision Pro. Трансляция велась на официальном канале корпорации на YouTube.

Гарнитура поддерживает управление приложениями, она создает цифровое пространство поверх реальности. Управлять интерфейсом и приложениями можно с помощью жестов рук, а также с помощью настроенного аппаратного элемента управления на устройстве Digital Crown. Данные очков синхронизируются с iPhone, iPad и Mac по iCloud. Стоимость очков начинается от $3,5 тыс. Продажи начнутся в следующем году.

В презентации отмечается, что с помощью очков можно созваниваться по FaceTime, читать газеты, смотреть фильмы, включая 3D-формат, и играть в игры с помощью привязки к консольным геймпадам. Также с помощью гарнитуры можно работать в Adobe Photoshop в реальном времени.

Гарнитуру оснастили двумя чипами - M2 и специально разработанный для нее R1. Устройство будет работать на visionOS. У девайса есть встроенная камера iSight, которая позволяет делать фото и записывать видео.