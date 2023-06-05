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ЕКА планирует разработать космический корабль для отправки людей на Луну

Европейское космическое агентство планирует разработать космический корабль, который доставит астронавтов на Луну в следующем десятилетии. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на гендиректора ЕКА Йозефа Ашбахера.

ЕКА разработает космический корабль для отправки людей на Луну
© роскосмос

«Европейское космическое агентство готовит предложения по разработке космических аппаратов в течение следующего десятилетия, которые могли бы доставить астронавтов организации на орбиту и на Луну», — сказал он.

По мнению Ашбахера, подготовка пилотируемой миссии на Луну нужна Европе, чтобы не отстать в мировой космической гонке от США, Китая и Индии.

До 2030 года намечено более ста лунных миссий и Европа руководит только двумя из них. В частности, так получилось из-за того, что у ЕС не было собственных возможностей для запуска людей и она полагалась на неевропейских партнеров в данном вопросе.

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