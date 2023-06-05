Google добавила возможность входить без пароля в свои некоторые сервисы
Google запустила открытый бета-тест для парольных ключей в Workspace-аккаунтах.
Таким образом, уже сейчас более 9 млн организаций могут позволить пользователям входить в свои аккаунты Google Workspace или Google Cloud без необходимости использовать традиционные текстовые пароли.
Вместо этого им будет предложено воспользоваться парольными ключами — технологией безопасного входа без паролей, разработанной альянсом FIDO. В него входят такие гиганты технологической индустрии, как Google, Apple и Microsoft.
С помощью парольных ключей пользователи могут входить на веб-сайты и в приложения с использованием встроенной аутентификации устройства, такой как Windows Hello на ноутбуке, сканер отпечатка пальцев на Android-смартфоне или Face ID на iPhone.
В отличие от традиционных паролей или двухфакторной аутентификации (2FA), парольные ключи основаны на криптографии с открытым ключом, что делает их более защищенными от фишинговых атак.