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Google добавила возможность входить без пароля в свои некоторые сервисы

Google запустила открытый бета-тест для парольных ключей в Workspace-аккаунтах.

Google добавила возможность входить без пароля в свои некоторые сервисы
© ferra.ru

Таким образом, уже сейчас более 9 млн организаций могут позволить пользователям входить в свои аккаунты Google Workspace или Google Cloud без необходимости использовать традиционные текстовые пароли.

Вместо этого им будет предложено воспользоваться парольными ключами — технологией безопасного входа без паролей, разработанной альянсом FIDO. В него входят такие гиганты технологической индустрии, как Google, Apple и Microsoft.

С помощью парольных ключей пользователи могут входить на веб-сайты и в приложения с использованием встроенной аутентификации устройства, такой как Windows Hello на ноутбуке, сканер отпечатка пальцев на Android-смартфоне или Face ID на iPhone.

В отличие от традиционных паролей или двухфакторной аутентификации (2FA), парольные ключи основаны на криптографии с открытым ключом, что делает их более защищенными от фишинговых атак.

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