Получен снимок галактики из 400 миллиардов звезд

Космический телескоп Hubble передал на Землю уникальный детальный снимок галактики Мессье 85, запечатлев ее во всей туманной красе.

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Полученное изображение опубликовало Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA. Галактика Мессье 85 проходит через созвездие Волосы Вероники и находится примерно в 50 миллионах световых лет от Земли. Она была обнаружена еще в 1781 году астрономом Пьером Мешеном и включена в каталог небесных объектов его коллеги Шарля Мессье.

Представленное изображение является скомпилированным: оно сочетает в себе снимки, сделанные в инфракрасном, видимом и ультрафиолетовом диапазонах. Все они были сделаны широкоугольной камерой космического телескопа. Как следует из релиза к снимку, похоже, что Мессье 85 взаимодействует с двумя своими соседями: красивой спиральной галактикой NGC 4394, расположенной вне кадра слева вверху, и маленькой эллиптической галактикой MCG 3-32-38, расположенной за кадром по центру снизу.

Сама же галактика Мессье 85 содержит около 400 миллиардов звезд, большинство из которых являются очень древними. Однако, как говорят ученые, в центральной области этой галактики имеется популяция относительно молодых звезд. Их возраст составляет "всего" несколько миллиардов лет. Этот феномен специалисты связывают с возможной поздней вспышкой звездообразования, которая, вероятно, была вызвана слиянием Мессье 85 с другой галактикой.