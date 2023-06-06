Получен снимок галактики из 400 миллиардов звезд
Космический телескоп Hubble передал на Землю уникальный детальный снимок галактики Мессье 85, запечатлев ее во всей туманной красе.
Полученное изображение опубликовало Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA. Галактика Мессье 85 проходит через созвездие Волосы Вероники и находится примерно в 50 миллионах световых лет от Земли. Она была обнаружена еще в 1781 году астрономом Пьером Мешеном и включена в каталог небесных объектов его коллеги Шарля Мессье.
Представленное изображение является скомпилированным: оно сочетает в себе снимки, сделанные в инфракрасном, видимом и ультрафиолетовом диапазонах. Все они были сделаны широкоугольной камерой космического телескопа. Как следует из релиза к снимку, похоже, что Мессье 85 взаимодействует с двумя своими соседями: красивой спиральной галактикой NGC 4394, расположенной вне кадра слева вверху, и маленькой эллиптической галактикой MCG 3-32-38, расположенной за кадром по центру снизу.
Сама же галактика Мессье 85 содержит около 400 миллиардов звезд, большинство из которых являются очень древними. Однако, как говорят ученые, в центральной области этой галактики имеется популяция относительно молодых звезд. Их возраст составляет "всего" несколько миллиардов лет. Этот феномен специалисты связывают с возможной поздней вспышкой звездообразования, которая, вероятно, была вызвана слиянием Мессье 85 с другой галактикой.
Есть предположение, что эта космическая авария произошла более четырех миллиардов лет назад и фактически заново запустила в галактике Мессье 85 процесс звездообразования. Специалисты указывают и еще на одну странность этого объекта. Считается, что почти каждая галактика имеет в своем центре сверхмассивную черную дыру. Однако в галактике Мессье 85 такой черной дыры найти пока не удалось. А проведенные измерения скоростей звезд в этой галактике и вовсе ставят под сомнение факт существования такой черной дыры.