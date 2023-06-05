Бесконечность — не предел: что такое космическая скорость и какими они бывают

Освоение космоса невозможно без математических расчетов, и один из самых важных затрагивает, казалось бы, очевидную вещь — скорость. Но не просто скорость, а космическую скорость — особое понятие, о котором знают далеко не все.

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Если немного перефразировать научное определение, космическая скорость — это скорость, набрав которую объект сможет достичь желаемой цели по инерции. Говоря о ракетах, это значит, что аппарат должен набрать скорость, при которой он сможет добраться, например, до Марса без включения двигателей.

Космические скорости рассчитываются по определенной форме, но, в целом, разделяются на четыре категории. При выходе на первую космическую скорость объект может стать искусственным спутником центрального тела; иными словами, он сам собой вращается по низкой орбите вокруг планеты. Причем этого запаса скорости хватит, чтобы запущенный спутник не падал на поверхность центрального тела.

На второй космической скорости объект должен смочь преодолеть силу притяжения планеты и выйти на параболическую орбиту. Если говорить о Земле, то любой аппарат или объект, набравший такую скорость, рано или поздно станет спутником Солнца. В противном же случае он отдаляется бесконечно далеко от центрального тела.

Третья космическая скорость — минимально необходимая для того, чтобы преодолеть притяжение Солнца и выйти за пределы Солнечной системы. Но, в теории, она не обязательна для того, чтобы совершить межзвездный перелет к планетам другой системы — при условии, что двигатель аппарата будет работать постоянно.