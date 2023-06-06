Самые странные компьютерные мыши в мире

Современная компьютерная периферия прошла долгий путь от угловатых, порой нелепых гаджетов до стильных, эргономичных устройств. Впрочем, это не мешает некоторым производителям реализовывать весьма странные идеи. Портал SlashGear рассказал о пяти самых необычных компьютерных мышах.

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Kinniku Muscle Mouse

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Рынок «странных мышей» полон устройств самых разных форм, однако Kinniku Muscle Mouse делает акцент на функциональность. В комплектацию этой мыши входят четыре электрода, которые стимулируют мышцы пользователя током, пока он сидит за компьютером. Идея в том, что так геймеры и офисные сотрудники могли бы следить за своим телом, не отвлекаясь от ПК — электростимуляция действительно применяется при физической терапии.

Novint Falcon

Novint Falcon отдаленно напоминает GLaDOS — антагониста серии игр Portal. Да и работает «мышь», если ее вообще можно так назвать, не менее хитроумным способом. Novint Falcon представляет собой устройство тактильного отклика. Маленький ролик закреплен на трех балках, каждая из которых подключена к чувствительному моторчику. Работая одновременно они воспроизводят ощущение текстуры, формы, массы и динамики виртуальных объектов. По меркам 2007 года, когда устройство попало на прилавки, идея была новаторской — правда, стоило оно неподъемно дорого. К тому же, гаджет не нашел поддержки среди разработчиков игр.

Novint

Thermaltake Black Element Cyclone

Фирма Thermaltake известна своими продуктами в сфере компьютерного охлаждения. Поэтому неудивительно, что она также выпустила мышь со встроенным вентилятором. Black Element Cyclone имеет миниатюрный отделяемый вентилятор, который призван охлаждать руку, держащую мышь. Но в остальном она была представителем сегмента стандартной геймерской периферии: высокое разрешение сенсора, настраиваемая подсветка и дополнительные клавиши, грузики для повышения массы… Иными словами, вентилятор — просто гиммик в довесок к неплохой мыши.

Thermaltake

WarMouse Meta

WarMouse Meta — исполинская 18-кнопочная мышь, которая немного опередила геймерские аналоги. 512 килобайт встроенной памяти позволяли ей запоминать 52 программируемые команды: изначально устройство разрабатывалось для профессиональной работы в Excel и Photoshop, где горячие клавиши значительно повышают продуктивность. Помимо кнопок она также включала в себя привычное колесико посередине и джойстик сбоку, но широкой популярности WarMouse Meta не снискала.

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Contour RollerMouse 3

Contour RollerMouse 3, как и Novint Falcon, отличается необычным функционалом. Устройство представляет собой своеобразный коврик, который располагается под клавиатурой. Пользователь кладет на него оба запястья и может управлять курсором при помощи трех цилиндров по центру коврика. Производитель настаивает на том, что данный метод повышает эргономику и смягчает нагрузку на пользователя за счет того, что ему не нужно постоянно двигать мышь и напрягать мышцы плеч.