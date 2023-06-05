На космодром Восточный прибыл макет ракеты "Ангара-А5"

Конструкторско-технологический электрозаправочный макет ракеты-носителя "Ангара-А5" прибыл на космодром Восточный для отработки подготовки первой летной ракеты к пуску. Об этом в понедельник сообщили в Роскосмосе.

"На космодром Восточный прибыл железнодорожный состав с блоками конструкторско-технологического электрозаправочного макета ракеты-носителя "Ангара-А5" ("Ангара-НЖ") и специального оборудования, отправленного из омского филиала Государственного космического научно-производственного центра имени М. В. Хруничева (входит в Роскосмос)", - говорится в сообщении на сайте госкорпорации.

Отмечается, что специалисты космодрома провели приемку вагонов, которые ждет транспортировка на технический комплекс Восточного. Затем специалисты Роскосмоса начнут комплексные испытания технического и стартового комплексов Восточного с использованием "Ангары-НЖ".

"Транспортировка макета на космодром проходила в специальных транспортных контейнерах. При погрузке "Ангары-НЖ" на новые средства транспортирования и отправке железнодорожного состава на Восточный начались их автономные комплексные испытания и аттестация, которая завершится при разгрузке блоков макета на техническом комплексе и контрольных проверках датчиковой аппаратуры вагонов", - добавили в госкорпорации.