Работу спутника "Экспресс-АМ5" ограничили, чтобы избежать перегрева

"03 июня 2023 в 04:30 мск произошел отказ контура жидкостного охлаждения системы терморегулирования космического аппарата "Экспресс-АМ5" (далее - КА), что привело к превышению пороговых тепловых режимов работы КА", - говорится в сообщении. Там уточнили, что вместе с создателем аппарата АО "ИСС имени М. Ф. Решетнева" были предприняты мероприятия, чтобы избежать перегрев спутника и сохранение его работоспособности. "В соответствии с эксплуатационной документацией и рекомендациями главного конструктора АО "Решетнев" была отключена часть транспондеров. После этого спутник продолжил свою работу, но доступность его полезной нагрузки частично сократилась", - отметили в "Космической связи".