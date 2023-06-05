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Работу спутника "Экспресс-АМ5" ограничили из-за отказа контура системы терморегулирования

Часть полезной нагрузки спутника "Экспресс-АМ5" недоступна после отказа контура системы терморегулирования, произошедшего в субботу. Об этом говорится в сообщении ФГУП "Космическая связь", распространенном в понедельник.

Работу спутника "Экспресс-АМ5" ограничили, чтобы избежать перегрева
© Роскосмос

Спутник предназначен в том числе для передачи данных для телерадиовещания, мультимедиа, телефонии, подвижной связи.

"03 июня 2023 в 04:30 мск произошел отказ контура жидкостного охлаждения системы терморегулирования космического аппарата "Экспресс-АМ5" (далее - КА), что привело к превышению пороговых тепловых режимов работы КА", - говорится в сообщении. Там уточнили, что вместе с создателем аппарата АО "ИСС имени М. Ф. Решетнева" были предприняты мероприятия, чтобы избежать перегрев спутника и сохранение его работоспособности. "В соответствии с эксплуатационной документацией и рекомендациями главного конструктора АО "Решетнев" была отключена часть транспондеров. После этого спутник продолжил свою работу, но доступность его полезной нагрузки частично сократилась", - отметили в "Космической связи".

Там добавили, что часть пользователей продолжают получать услуги через спутник, остальным предложили перейти на "Экспресс-АМУ7" и "Экспресс АМУ3", при этом часть из них уже осуществила переход, работа с оставшимися пользователями продолжается.

Спутник "Экспресс-АМ5" был запущен 26 декабря 2013 года, введен в эксплуатацию 22 апреля 2014 года.

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