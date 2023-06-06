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В России научились печатать еду

Новая технология пищевой 3D-печати пищи и с помощью чернил из каллусных тканей растений позволяет собирать блюда подобно конструктору и даже временем нахождения еды во рту.

В России научились печатать еду
© Ferra.ru

Исследователи из Вятского государственного университета создали новый подход к 3D-печати пищи, который позволяет подобно конструктору «собирать» блюда с нужными биохимическими параметрами. Работа ученых опубликована в журнале Gels.

3D-печать еды предоставляет уникальные возможности по управлению параметрами получаемой еды — текстурой, питательностью, внешними видом и вкусом. В будущем, считают ученые, технология станет одним из способов управления пищевым поведением. Уже сегодня пищевая 3D-печать востребована, в лечебном питании и снабжении различных экспедиций.

Российские исследователи разработали новые рецепты пищевых чернил на основе искусственно выращенных клеток каллусных тканей — способных развиться в целое растение. Ученые подобрали оптимальные температуру и скорость печати, толщину слоев и другие параметры процесса.

При новом подходе, подчеркивают ученые, применяется только выращенный биотехнологическим путем материал, что позволяет стандартизировать печать и использовать в ней только необходимые растительные клетки. По мнению проректора по науке и инновациям ВятГУ Сергея Литвинца, с помощью новой технологии можно управлять не только составом продукта, но и временем нахождения пищи в ротовой полости, что фактически является способом управления насыщением.

Сейчас исследователи работают над тем, чтобы добавить в «палитру» чернил такие традиционные пищевые растения, как земляника, черника и брусника.

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