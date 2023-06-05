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WABetaInfo: разработчики WhatsApp разрешат использовать iPad в качестве допустройства

В новой бета-версии WhatsApp для Android появилась возможность привязывать iPad к аккаунту в качестве вспомогательного устройства. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

Разработчики WhatsApp разрешат использовать iPad в качестве допустройства
© globallookpress.com

Новая функция обнаружилась в бета-версии WhatsApp под номером 2.23.12.12. Она уже доступна для скачивания в Google Play в некоторых регионах.

Отмечается, что привязка iPad является расширением возможностей синхронизации аккаунта WhatsApp с разными устройствами одновременно. Мультиплатформенная поддержка аккаунта изначально появилась в iOS-версии мессенджера в начале 2023 года. Она позволяет привязывать к одному аккаунту одно основное устройство и до четырех дополнительных.

WABetaInfo пишет, что общедоступной возможность привязки iPad к аккаунту в качестве допустройства, станет только после того, как выйдет клиент WhatsApp для планшетов Apple. Он уже разрабатывается, но даже примерная дата релиза приложения держится в секрете.

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