Разработчики WhatsApp разрешат использовать iPad в качестве допустройства

В новой бета-версии WhatsApp для Android появилась возможность привязывать iPad к аккаунту в качестве вспомогательного устройства. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

Новая функция обнаружилась в бета-версии WhatsApp под номером 2.23.12.12. Она уже доступна для скачивания в Google Play в некоторых регионах.

Отмечается, что привязка iPad является расширением возможностей синхронизации аккаунта WhatsApp с разными устройствами одновременно. Мультиплатформенная поддержка аккаунта изначально появилась в iOS-версии мессенджера в начале 2023 года. Она позволяет привязывать к одному аккаунту одно основное устройство и до четырех дополнительных.