Российские учёные выяснили, сколько весит наша галактика

Астрономы Пулковской обсерватории РАН в Санкт-Петербурге провели исследование, с помощью которого получили более точную оценку массы Млечного Пути.

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Для определения этого параметра использовались несколько методов, основанных на изучении движения звёзд, шаровых скоплений, галактик-спутников и других феноменов.

Один из методов основан на изучении круговых орбит, по которым движутся большинство звёзд Млечного Пути вокруг галактического центра. Используя скорость звезды и её расстояние от центра, учёные определяют массу галактики.

Данный метод также позволяет построить график зависимости скорости от расстояния и получить кривую вращения, которая указывает на наличие скрытой массы в галактике, так называемой тёмной материи.

Также астрономы рассматривали движение шаровых скоплений — плотных скоплений звёзд, которые движутся как единый объект по галактике. Измерение движения этих скоплений помогает определить массу галактического гало, которое окружает Млечный Путь.

Прочие методы включают изучение приливных шлейфов карликовых галактик и скорости убегания звёзд из Млечного Пути.