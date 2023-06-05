Билл Гейтс собирается уничтожить комаров
С помощью зараженных особей Гейтс намерен истребить очаги москитов, ставших носителями различных смертельных патогенов, таких как малярия, желтая лихорадка и лихорадка денге. В США говорят, что Гейтс одержим манипуляциями с москитами так же, как и созданием вакцин.
Гейтс потратил на колумбийскую фабрику москитов 185 миллионов долларов. А еще он создал город москитов в Танзании, где разместил свои научно-исследовательские лаборатории. Информация о них очень скудная, это как засекреченный военный объект.
Недавно во Флориде обнаружены новые опасные виды москитов, причем родом они как раз из Центральной и Южной Америки. Предполагается, что это как раз те, которых выводит Гейтс в Колумбии. Получается, что популяция москитов на полуострове не уничтожена, а, наоборот, возникли новые колонии. В некоторых москитах найдена кровь птиц, а это значит, что они способны разносить опасные болезни пернатых. Появились сообщения о том, что и на других континентах обнаружены новые виды комаров. Не без оснований предполагается, что это тоже результат опытов Гейтса.
Как и в продолжающемся скандале с вакцинами от ковида, когда были подтасованы данные клинических исследований и людям вкалывали непроверенные препараты с сильными побочными осложнениями, комариный проект также не прошел серьезной научной оценки. Этому воспрепятствовал сам миллиардер.
Это какая-то мания величия или вялотекущая шизофрения. Гейтс всем рассказывает о том, как со временем благодаря его усилиям исчезнут передаваемые москитами болезни и деньги, уходящие на борьбу с ними, будут потрачены на другие нужды здравоохранения. И вот Центры по контролю и профилактике заболеваний США совершают очередной подлог в пользу миллиардера и заявляют, что использование бактерии бесплодности вольбахии не может нанести вред людям и животным. А ведь еще в 2010 году было опубликовано исследование, которое подтверждает, что эта бактерия может вызывать воспалительные процессы у собак и кошек. К тому же не было исследовано воздействие вольбахии на людей и неизвестно, наносит ли она ущерб их здоровью.
И только сейчас, после того как Гейтс выпустил на волю комаров - убийц своего потомства, оказалось, что ученые пока не знают, каким образом вольбахия вызывает бесплодие, то есть механизмы этого процесса остаются неизученными. Миллиардер, разумеется, не разбирается в тонкостях науки, а нанятый им персонал за те деньги, что он платит, готов выполнить любое пожелание хозяина, который не любит, когда ему противоречат.
Эксперт Дженнифер Канн считает, что продемонстрированные на комарах генетические методики настолько эффективны, что их могут применить и на других живых существах, в том числе и на людях.