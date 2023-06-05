Билл Гейтс собирается уничтожить комаров

С помощью зараженных особей Гейтс намерен истребить очаги москитов, ставших носителями различных смертельных патогенов, таких как малярия, желтая лихорадка и лихорадка денге. В США говорят, что Гейтс одержим манипуляциями с москитами так же, как и созданием вакцин.

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Гейтс потратил на колумбийскую фабрику москитов 185 миллионов долларов. А еще он создал город москитов в Танзании, где разместил свои научно-исследовательские лаборатории. Информация о них очень скудная, это как засекреченный военный объект.

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Недавно во Флориде обнаружены новые опасные виды москитов, причем родом они как раз из Центральной и Южной Америки. Предполагается, что это как раз те, которых выводит Гейтс в Колумбии. Получается, что популяция москитов на полуострове не уничтожена, а, наоборот, возникли новые колонии. В некоторых москитах найдена кровь птиц, а это значит, что они способны разносить опасные болезни пернатых. Появились сообщения о том, что и на других континентах обнаружены новые виды комаров. Не без оснований предполагается, что это тоже результат опытов Гейтса.

Как и в продолжающемся скандале с вакцинами от ковида, когда были подтасованы данные клинических исследований и людям вкалывали непроверенные препараты с сильными побочными осложнениями, комариный проект также не прошел серьезной научной оценки. Этому воспрепятствовал сам миллиардер.

Это какая-то мания величия или вялотекущая шизофрения. Гейтс всем рассказывает о том, как со временем благодаря его усилиям исчезнут передаваемые москитами болезни и деньги, уходящие на борьбу с ними, будут потрачены на другие нужды здравоохранения. И вот Центры по контролю и профилактике заболеваний США совершают очередной подлог в пользу миллиардера и заявляют, что использование бактерии бесплодности вольбахии не может нанести вред людям и животным. А ведь еще в 2010 году было опубликовано исследование, которое подтверждает, что эта бактерия может вызывать воспалительные процессы у собак и кошек. К тому же не было исследовано воздействие вольбахии на людей и неизвестно, наносит ли она ущерб их здоровью.

И только сейчас, после того как Гейтс выпустил на волю комаров - убийц своего потомства, оказалось, что ученые пока не знают, каким образом вольбахия вызывает бесплодие, то есть механизмы этого процесса остаются неизученными. Миллиардер, разумеется, не разбирается в тонкостях науки, а нанятый им персонал за те деньги, что он платит, готов выполнить любое пожелание хозяина, который не любит, когда ему противоречат.