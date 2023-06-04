В России разработают протез нового поколения для сердца

Российские учёные занимаются разработкой протезов аорты, которые позволяют заменить повреждённые участки после перенесённых заболеваний. Эта разработка поможет в терапии «сердечников»

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Протез, который в настоящее время используется для лечения расслоения аорты, имеет форму трубки, окружённой тонким нитиноловым каркасом, который обеспечивает его развёртывание и поддерживает форму. В гибридных операциях заменяются аортальный клапан, восходящая аорта и дуга, и одновременно устанавливают гибридный протез с нитиноловым каркасом и стабилизируют грудную аорту. Однако давление каркаса на окружающие ткани аорты может вызвать послеоперационные осложнения, такие как пролежни и надрыв аорты у края протеза.

В России разрабатывается новое поколение протеза аорты, основанное на идее использования биоразлагаемого материала для каркаса, который развёртывает протез и затем растворяется со временем. Данное устройство является уникальным и не имеет аналогов в мире. Нынешний протез пользуется успехом и хорошей репутацией среди аортальных хирургов, однако медики стремятся избежать негативных последствий для пациентов. Руководитель отделения реконструктивно-восстановительной сердечно-сосудистой хирургии НКЦ № 1, РНХЦ имени академика Б. В. Петровского, профессор Эдуард Чарчян, рассказал о планах и подчеркнул, что институт движется вперёд и стремится к новым достижениям.