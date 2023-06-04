Запуск Cargo Dragon с грузом для МКС перенесли на сутки

Как отмечается в публикации, намеченный на воскресенье запуск отменен из-за сильного ветра в районе посадки первой ступени ракеты. Ожидается, что запуск состоится в понедельник в 11:47 по времени Восточного побережья США (18:47 мск). Изначально запуск был запланирован на минувшую субботу, однако его перенесли на сутки из-за неблагоприятных погодных условий.

Грузовой корабль должен доставить на орбитальную станцию две панели более мощных солнечных батарей iROSA. В Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) ранее отметили, что имеющиеся солнечные батареи на МКС работают нормально, но появились признаки их износа: некоторые из них были развернуты еще в 2000 году. Ведомство пока намерено смонтировать шесть панелей iROSA (каждая массой почти 340 кг), что позволит повысить мощность энергосистемы станции с 160 до 215 кВт. Первые две из них уже были установлены в июне 2021 года, третья и четвертая - в конце декабря 2022 года.