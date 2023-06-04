Ученые узнали, как происходит разрыв связи между углеродом и водородом

Международная группа ученых с помощью рентгеновского излучения показала, как происходит разрыв связи между углеродом и водородом в органических соединениях в присутствии катализатора. Это поможет в разработке более эффективных катализаторов, с помощью которых можно будет перерабатывать метан и другие алканы. Исследование опубликовано в журнале Science.

© InScience

Метан — это один из наиболее распространенных парниковых газов. Он попадает в атмосферу из-за разведения сельскохозяйственных животных, таяния многолетней мерзлоты и других процессов. Сейчас ученые заинтересованы в том, чтобы научиться перерабатывать метан и другие алканы в более безопасные и полезные вещества. Однако для этого нужно разрушить связь углерод-водород, которая является одной из наиболее прочных в природе. 40 лет назад были обнаружены катализаторы, которые позволяют облегчить эту задачу. Для активации такого катализатора нужно всего лишь осветить его короткой вспышкой света, и тогда он способен разорвать связь между углеродом и водородом. Тем не менее не было понятно, как именно это происходит.