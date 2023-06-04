Уникальная технология возвращает детям умение двигаться

В подмосковном Подольске начал работать уникальный Детский реабилитационный центр Российской детской клинической больницы РНИМУ имени Пирогова. В новом четырехэтажном здании сосредоточены самые лучшие технологии - от всевозможных тренажеров и до бассейна, которые помогают детям справиться с последствиями недуга.

© РДКБ РНИМУ имени Пирогова

"Мы используем самый передовой на сегодняшний день в мире реабилитационный комплекс на основе интерфейса мозг - компьютер -экзоскелет, который восстанавливает двигательные функции у детей после инсульта и с диагнозом ДЦП", - рассказал ректор РНИМУ имени Пирогова Сергей Лукьянов.

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Технология как будто пришла из фантастического фильма: ребенок сидит в особом кресле с множеством датчиков на голове и воображает, как должна двигаться его рука. Энцефалограф считывает эти импульсы и передает их в компьютер, где они преобразуются в управляющие сигналы для робота-экзоскелета кисти руки. И обездвиженная рука начинает двигаться.

"Если у пациента парализована кисть, за несколько таких сеансов мы можем попробовать переучить головной мозг заново ею управлять, - пояснил проректор по научной работе Университета имени Пирогова Денис Ребриков. - Как результат - пациент начинает более корректно управлять конечностью, улучшается тонкая моторика движений".

Реабилитация, то есть восстановление утраченных из-за болезни жизненных функций, - это сложный процесс, он может продолжаться годами и требует не только грамотной помощи профессионалов-медиков, но и огромных усилий от самих маленьких пациентов и их родителей.

"Мы знаем, что 50, а то и 80 процентов успеха нашей работы - это обучение и участие родителей - они становятся главными реабилитологами в жизни своих детей", - подчеркнул Сергей Лукьянов.

Врачи - реабилитологи заново учат мозг ребенка управлять поврежденной рукой

"В первые дни после открытия к нам поступило 30 детей - в отделения нейрореабилитации и соматической реабилитации. Также у нас есть отделение для онкологических пациентов и ортопедической реабилитации. В течение месяца выйдем на полную загруженность - это 200 коек круглосуточного стационара, естественно, вместе с родителями", - рассказала главный врач РДКБ Екатерина Путилина.

Всего же в течение года специализированную помощь получат 5000 детей, - пояснила директор РДКБ Елена Петряйкина.

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Елена Петряйкина, директор РДКБ: