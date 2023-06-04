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Sierra Space провела электроиспытания корабля Dream Chaser

Американская компания Sierra Space провела электрические испытания космического корабля Dream Chaser, предназначенного для доставки грузов НАСА на Международную космическую станцию (МКС). Об этом сообщает SpaceNews.

Sierra Space провела электроиспытания корабля Dream Chaser
© Getty Images

В компании отметили, что 31 мая впервые подали электроэнергию в системы корабля, тем самым, в частности, включив его бортовой компьютер.

Издание напоминает, что в июле Dream Chaser планируется отправить на полигон НАСА имени Нила Армстронга в штате Огайо, где пройдут его термовакуумные испытания. Согласно SpaceNews, сроки запуска Dream Chaser на околоземную орбиту зависят от готовности ракеты Vulcan Centaur.

В апреле прошлого года SpaceNews сообщило, что Sierra Space начала сборку многоразового космического корабля Dream Chaser.

Dream Chaser создается Sierra Space по заказу НАСА для доставки грузов на МКС. В настоящее время грузы на МКС отправляют такие космические корабли, как «Прогресс МС», Cygnus, Dragon и H-II Transfer Vehicle (HTV).

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