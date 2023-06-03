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Роскомнадзор ограничил доступ к сайту Greenpeace

Доступ к сайту международной неправительственной некоммерческой организации Greenpeace International ограничен на территории РФ, следует из данных сервиса Роскомнадзора для проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов в интернете.

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту Greenpeace
© globallookpress.com

Причины ограничения доступа не указаны. ТАСС обратился за комментарием о причинах блокировки в Роскомнадзор.

Ранее, 29 мая, Минюст РФ добавил в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, международную неправительственную некоммерческую организацию Greenpeace International (Нидерланды).

19 мая Генпрокуратура РФ признала организацию нежелательной.

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