В России предложили увеличить список получателей IT-льгот

«Ключевой интерес вузов заключается в том, чтобы с ее помощью предоставить преподавателям возможность отсрочки от мобилизации. Господин Хинштейн подтвердил это и уточнил, что вузы будут получать отсрочку от мобилизации или призыва по тому же механизму, что и IT-компании», — заключается в материале.