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США и Финляндия начнут вместе развивать 6G

В ходе визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Хельсинки между США и Финляндией была подписана декларация о сотрудничестве в сфере 6G.

США и Финляндия начнут вместе развивать 6G
© ferra.ru

Декларацию подписали Блинкен и министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто. По словам финского министра, Финляндия и США — пионеры в разработке новых технологий.

«Подписанная декларация направлена на укрепление сотрудничества между странами в развитии технологий 6G. Целью также является активизация сотрудничества в академической сфере и между компаниями, работающими в наших странах. Финляндия и США являются пионерами в разработке новых технологий», — заявил финский министр в ходе трансляции мероприятия.

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