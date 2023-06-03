США и Финляндия начнут вместе развивать 6G

«Подписанная декларация направлена на укрепление сотрудничества между странами в развитии технологий 6G. Целью также является активизация сотрудничества в академической сфере и между компаниями, работающими в наших странах. Финляндия и США являются пионерами в разработке новых технологий», — заявил финский министр в ходе трансляции мероприятия.