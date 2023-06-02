В МГУ создали детальные модели органов человека
Хотя об устройстве человеческого тела известно очень многое, до сих пор не было надёжного способа смоделировать кровеносную систему целиком. Учёные из МГУ решили эту задачу
Учёные из Московского государственного университета (МГУ), провели исследование, которое позволило улучшить моделирование органов человека. Они сфокусировались на разработке более детальных моделей органов и применении методов математического моделирования кровообращения при различных заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Исследование проводилось совместно с сотрудниками факультета фундаментальной медицины и Медицинского научно-образовательного центра МГУ.
Обычно исследования по математическому моделированию органов фокусируются на имитации кровотока в структурах сосудистой сети. Однако данное исследование отличается тем, что включает в себя модели органов печени и почек с учётом их базовых характеристик. Это осуществляется с помощью программного комплекса CVSS (CardioVascular Simulating System).
CVSS предоставляет возможность представления трёхмерного графа сердечно-сосудистой системы, его редактирования и модификации. Кроме того, комплекс позволяет проводить расчёты параметров кровотока на произвольных графах. Он также позволяет моделировать перенос различных веществ кровотоком. Исследователи уже применяют CVSS для моделирования выработки и поглощения веществ при расчёте динамики инсулина и глюкозы. Они также провели эксперименты по воспроизведению изменения концентраций инсулина и глюкозы в ходе перорального теста толерантности к глюкозе.
Результаты исследования могут быть применены в различных областях медицины, включая искусственный интеллект и машинную диагностику. Они могут помочь врачам в принятии решений о наличии патологий сердечно-сосудистой системы у пациентов и постановке диагнозов. Кроме того, учёные продолжают работу над детализацией моделей органов, включая почки и печень.