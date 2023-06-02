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Воду в России научились очищать «заморозкой»

Российские ученые модернизировали «газогидратный» метод очистки воды, при котором жидкость «замораживается» и «размораживается» из особого состояния.

Воду в России научились очищать «заморозкой»
© ferra.ru

Ученые из Института теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН усовершенствовали метод опреснения морской воды и очистки сточных вод, при котором жидкость «замораживается» с помощью газа.

Традиционные методы опреснения и очистки воды — многоступенчатая дистилляция и обратный осмос — крайне энергоемкие. Российские ученые обратились к более экономичному методу, при котором вода переводится в состояние газогидрата — особое состояние, напоминающее лед. Формируясь, он забирает в себя только чистую воду и сохраняет ее до «размораживания».

Однако скорость образования гидратов невысокая, а отделить «чистую» суспензию от исходного раствора сложно. Сибирские исследователи разработали способ их получения, основанный на циклическом процессе кипения и конденсации в воде гидратообразующего газа. Большой объём газа — в экспериментах ученые использовали фреон — вводится единовременно, а кипение газа позволяет одновременно и охлаждать смесь, и отводить тепло.

Новые метод позволяет без дополнительного оборудования получать гидрат массой более килограмма за час - что на порядок быстрее аналогов, где гидрат вырабатывается более чем за сутки.

Применение фреона позволило ученым детально изучить процесс при небольшом — не более двух атмосфер — давлении. Очищать воду исследователи планируют более безопасным газом.

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