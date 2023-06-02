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В крупнейшей древней церкви Стамбула нашли языческую статую Пана

В Стамбуле археологи, обследующие историческую христианскую церковь Святого Полиевкта, неожиданно обнаружили статую языческого бога Пана из греко-римского пантеона богов.

В крупнейшей древней церкви Стамбула нашли языческую статую Пана
© Российская Газета

Как сообщает Arkeonews, статуя Пана, предположительно, относится к римскому периоду. Она была обнаружена во время раскопок, проведенных в археологическом парке Сарачане, где находится церковь Святого Полиевкта. Когда-то это была самая большая церковь в то время еще Константинополя.

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Сегодня от нее остались лишь руины. В последнее время археологи проводят их повторное обследование. Ранее здесь был найден, например, тайный подземный ход. Новая находка тоже вызывает значительный интерес. Возраст статуи Пана эксперты оценили примерно в 1700 лет. Она была найдена на глубине 2,6 метра под землей. Сохранилась скульптура только частично: левая рука и нижняя часть тела оказались сломанными.

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Артефакт уже отправили на экспертизу, которая позволит уточнить его возраст. Он будет передан Дирекции музеев археологии. Вероятно, после реставрации статуя может быть выставлена в качестве экспоната в местном музее. Пан является языческим богом и считается одним из древнейших греческих богов. Он ассоциируется с природой, лесами и пастбищами. Поклонение культу бога Пана зародилось в сельской местности.

Поначалу это был покровитель людей, проживавших вдалеке от мегаполисов древности. Крупных храмов в его честь не строили. Поэтому святилища устраивали прямо на природе, зачастую в пещерах и гротах. Пан был покровителем пастухов и охотников, а также деревенских музыкантов. Тем удивительнее было обнаружить такую скульптуру в одном из самых больших за всю историю христианских храмов.

Церковь Святого Полиевкта была построена по подобию храма Соломона в Иерусалиме. Она располагалась в самом центре современного стамбульского района Фатих, на ее месте сейчас разбит небольшой парк. Эта церковь была крупнейшей в Константинополе до тех пор, пока в 537 году нашей эры император Юстиниан не возвел собор Святой Софии.

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