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Потерянное в Омане сокровище нашли спустя 4300 лет

Немецкие археологи из Университета Гете во Франкфурте-на-Майне при проведении раскопок на месте древнего поселения в Омане обнаружили медные слитки возрастом около 4300 лет, которые по тем временам были настоящим сокровищем.

Потерянное в Омане сокровище нашли спустя 4300 лет
© rg.ru

Как сообщает Phys.org, археологи по подсказке местного населения проводили раскопки недалеко от города Ибра в Омане. Там они обнаружили остатки сразу несколько древних поселений. Полевые исследования заняли шесть недель и проводились под наблюдением Министерства наследия и туризма Омана.

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Сами поселения расположены в провинции Северная Шаркия. Сначала археологи задокументировали видимые постройки, а затем начали закладывать шурфы. Они хотели проанализировать слои почвы и найти органику, по которой можно было бы поселения датировать. Во время закладки одного из таких шурфов археологи неожиданно нашли крупный кусок меди.

Он состоял из трех слившихся с течением времени воедино отдельных слитков, которые имели форму конуса. Подобные находки - большая редкость, отмечает доктор Стефани Деппер. Поселение, где была сделана находка, относится к эпохе раннего бронзового века (около 2600-2000 гг. до н.э.). Поэтому ученые считают, что возраст слитков может составлять около 4300 лет.

В те времена подобные слитки представляли собой огромное сокровище. Ведь из меди изготавливались различные инструменты и другие предметы. Слитки очень ценились, они отправлялись на переработку, поэтому их очень редко находят при археологических раскопках. В данном случае ученых удивило то, что был найден даже не один, а три слитка общей массой 1,7 килограмма. Археологи предположили, что жителям по какой-то причине пришлось срочно покинуть свое поселение. Слитки были попросту там забыты. Вероятно, жители уже не вернулись обратно, поэтому слитки несколько тысячелетий пролежали в грунте.

Находка очень порадовала ученых, так как она поможет больше узнать о роли территории современного Омана в межрегиональных торговых отношениях в эпоху раннего бронзового века, а также пополнит знания об уже известных древних технологиях обработки металлов. К слову, территория современного Омана в те далекие времена была одним из важнейших производителей меди для древней Месопотамии и для культуры Инда, располагавшихся на территории современных Ирака, Пакистана и Индии. Только здесь медная руда встречалась в промышленных масштабах.

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