Apple расширит торговую сеть в Китае

Apple расширит свою торговую сеть и влияние в Азиатско-Тихоокеанского регионе: к 2027 году компания планирует открыть 53 новых или обновлённых торговых точек.

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В 2022 году торговля в этом регионе принесла вендору порядка $130 млрд — около трети от общего объёма выручки за этот год.