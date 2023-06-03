Нейросети для обработки фото: подборка бесплатных вариантов

ИИ сейчас — один из главных технологических трендов, и он постепенно проникает во все сферы человеческой жизни. В том числе, например, и фотографию: редакторы для ретуши фото все чаще интегрируют искусственный интеллект, который помогает работать с изображениями. Мы собрали пять отличных фоторедакторов, использующих ИИ для ретуши.

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Luminar AI

Luminar AI — мощный ИИ-фоторедактор, предназначенный для решения непростых проблем максимально простыми способами. Как и многие другие инструменты на базе ИИ, он не идеален, однако, чаще всего, алгоритмы действительно помогают сделать фотографии лучше. Luminar AI позволяет парой кликов заменить фон изображения, повысить четкость определенных элементов, вырезать объекты и многое другое.

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Профессиональный фоторедактор, подкрепленный инструментами на базе ИИ. Программа поможет вам быстро провести ретушь, убрать или заменить фон, поправить цветокоррекцию и резкость, а также провести реставрацию поврежденной фотографии одним нажатием мыши.

Movavi

Гибрид фоторедактора и программы для графического дизайна, который предлагает сразу четыре мощных ИИ-инструмента. Lunacy помогает повышать разрешение изображений, быстро убирает ненужный фон, генерирует аватары для книги контактов телефона и создает текстовые заглушки для интерфейса.

Flathub

Topaz нельзя назвать полноценным фоторедактором: это программа, предназначенная именно для масштабирования и повышения качества фотографий. ИИ автоматически анализирует изображение и увеличивает разрешение: процесс занимает некоторое время, но результат того стоит. Особенно если вы не готовы изучать другие редакторы с нуля.

Topaz Labs

autoRetouch пригодится тем, кто регулярно проводит однотипную ретушь на множестве фотографий одновременно. Редактор быстро работает и сэкономит вам немало времени, если нужно в сжатые сроки обработать пакет изображений. ИИ спокойно работает с тенями и человеческой кожей, а также грамотно использует цветовые палитры.