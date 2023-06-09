Что сделать, чтобы старый телефон выглядел как новый: 5 полезных советов

Не так давно смартфоны были неубиваемой вещью, которая могла прослужить годы, но сейчас индустрия поменялась. Производители рассчитывают, что покупатели будут брать новые мобильные телефоны каждые пару лет. Но что делать, если вы хотите немного освежить свой старый мобильник? Портал SlashGear дал несколько полезных советов.

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Поменяйте фоновый рисунок

Видео дня

Прежде всего, попробуйте изменить обои. Домашний экран — первая вещь, которую вы видите каждый раз, когда смотрите в телефон, и он вполне способен задать хорошее настроение. Рекомендуем сменить рисунок, чтобы немного разнообразить ощущения от пользования смартфоном, или вообще завести привычку регулярно менять обои.

Обновите Android

Обновления Android постоянно добавляют новые меры безопасности и устраняют ошибки, которые могли приводить к медленной или некорректной работе смартфона. Если ваш телефон работает не на последней версии ОС, то обязательно загрузите свежее обновление: возможно, проблема, которая раздражала вас долгое время, уже исправлена на новой прошивке. Кроме того, патчи для Android иногда серьезно меняют интерфейс и добавляют новые функции.

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Купите новую пленку для экрана и чехол

Хороший чехол и защитная пленка не только продляют жизнь смартфона, но и красиво смотрятся. Если ваша пленка давно исцарапана, а чехол вы брали только при покупке телефона пару лет назад, то есть смысл задуматься насчет обновок. На них необязательно тратить много денег — даже новенькие бюджетные варианты смогут придать телефону посвежевший вид.

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Загрузите новый лаунчер

Еще один неплохой способ немного разнообразить ваш телефон — это загрузка новенького лаунчера. Он поможет вам организовать интерфейс на свой вкус, персонализировать виджеты и папки с приложениями, да и в целом изменит ощущения от домашнего экрана.

Поменяйте батарею телефона