«Почта России» начнет тестировать дронопорты-почтоматы

«Почта России» и «Русдронопорт» протестируют доставку посылок беспилотниками до дронопортов (почтоматов с местами для взлета и посадки дронов). Об этом сообщается на сайте госкомпании.

Соглашение между компаниями было заключено на конференции «Цифровая индустрия промышленной России».

У дронопортов есть функции почтоматов - автоматизированных почтовых ящиков, в которые беспилотники будут загружать посылки. Для этого в верхней части почтомата создали посадочную поверхность с автоматическим люком для приема посылок. После доставки посылки получатель сможет забрать ее так же, как и в случае с обычном почтоматом.

Протестированы будут два типа дронопортов, первый - легкий вариант с тремя ячейками для посылок, второй - с восемью ячейками. Максимальный вес посылки, которую сможет доставить дрон, составляет десять килограммов.

В компаниях подчеркнули, что конструкция дронопорта будет взломостойкой и закрытой, снаружи - лишь антенны для усиления сигнала, видеокамеры и блок метеостанции.

Заместитель гендиректора «Почты России» по логистике Сергей Сергушев заявил, что похожие аппараты в других странах уже тестируют несколько логистических компаний и онлайн-магазинов.

«В России это будет первый опыт, однако мы уверены, что дронопорты помогут снизить время ожидания для клиентов и ускорить доставку на последней миле», - подчеркнул он.

Российский замминистра промышленности и торговли Василий Осьмаков ранее допустил, что в 2025-2030 годах в России начнут доставлять товары и еду беспилотниками. Он рассказал, что за 2023 год Минпромторг вместе с Минтрансом и Росавиацией проработает законодательство для использования дронов.