Древний Египет, Китай или Месопотамия: какая цивилизация — самая долгая?

Древний Египет, Китай и Месопотамия часто называются самыми долгоживущими цивилизациями в истории — они существовали на протяжении тысяч лет. Но какое из этих обществ продержалось дольше? На самом деле, на этот вопрос не так уж и просто ответить.

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На то есть три веские причины. Во-первых, современные историки и археологи не могут прийти к согласию насчет единственно верного определения «цивилизации». Никто не может сказать, когда закончилась одна и началась следующая. Кроме того, многие эксперты в принципе сомневаются, что цивилизации можно измерить подобным образом. Во-вторых, в истории всех великих цивилизаций были периоды, когда ими правили «иностранцы», из-за чего неясно, можно ли называть их едиными, непрерывными цивилизациями.

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В-третьих, культура в начале цивилизации могла отличаться от культуры, которая развилась ближе к концу. Многие историки и археологи вообще не считают идею «цивилизации» полезной для науки: вместо этого они мысилят категориями культур и традиций.

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Однако 100 лет назад ситуация в научном сообществе была совсем другой: тогда специалисты без проблем называли некоторые культуры «цивилизациями». XIX-XX века были периодом, когда иерархия человеческих обществ воспринималась иначе, отчасти ради оправдания европейских колониальных империй. Отталкиваясь от этой точки зрения, некоторые традиции и культуры назывались цивилизованными, тогда как другие — нет.

Но вернемся к Китаю. Если рассуждать об использовании письменности, закладке городов и продолжительным традициям, то да, китайская цивилизация — самая долгоживущая. Но ученые спорят о том, как правильно стоит ее измерять, т.к. при изучении разных критериев показатели могут варьироваться. Самый ранний образец китайской письменности датируется 3 200 годом до нашей эры, и современный китайский язык использует формы тех же символов. Однако народ инков, правивший частями Южной Америки до испанской конкисты в XVI веке, не имел письменности.

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