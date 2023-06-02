Описан лучший способ продления работы аккумулятора iPhone

«Если у вас отображается раздел с поиском 5G, а вы в стране где он не работает, то смело отключайте поиск таких 5G-сетей. Обычно эта функция включена по умолчанию в настройках и ее легко можно отключить. Потому что как раз поиск таких сетей очень значительно тратит заряд смартфона», — отметил Абрамов.