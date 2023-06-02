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Описан лучший способ продления работы аккумулятора iPhone

Пользователям смартфонов iPhone от Apple стоит отключить поиск сетей 5G в настройках гаджета, чтобы продлить работу аккумулятора мобильного устройства. О лучших способах продления батареи устройств рассказал техноблогер Павел Абрамов на YouTube-канале Rozetked.

Описан лучший способ продления работы аккумулятора iPhone
© РИА Новости

«Если у вас отображается раздел с поиском 5G, а вы в стране где он не работает, то смело отключайте поиск таких 5G-сетей. Обычно эта функция включена по умолчанию в настройках и ее легко можно отключить. Потому что как раз поиск таких сетей очень значительно тратит заряд смартфона», — отметил Абрамов.

При этом он посоветовал не отключать Bluetooth и Wi-Fi, несмотря на то, что многие владельцы гаджетов уверены, что эти функции тратят заряд батареи, если активны в фоновом режиме.

«Отключать Bluetooth и Wi-Fi не нужно. Все беспроводные модули уже давно энергосберегающие», — пояснил Абрамов.

По словам техноблогера, для сохранения заряда лучше обратить внимание на новую функцию Apple — Always-On Display.

«Единственное, что в iPhone 14 Pro стоит отключать Always-On Display, потому что эта функция вам практически никогда не нужна, но она тратит заряд», — добавил он.

Ранее в мае американская компания Apple обновила собственные рекомендации по правильному обращению с аккумуляторами смартфонов iPhone любых моделей. Пользователей в том числе призвали не допускать перегрева или переохлаждения устройства.

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