«Яндекс» добавил ИИ в свою клавиатуру для iOS и Android

В Яндекс.Клавиатуре появилась новая функция — нейросвайп. Она позволяет быстро и удобно вводить текст, проводя пальцем по виртуальным кнопкам, не отрывая его от экрана.

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Нечто подобное уже существует на рынке множество лет. Но сейчас, благодаря помощи нейросетей, распознавание нарисованной кривой и подбор соответствующих слов стали ещё более продвинутыми.

Клавиатура также учитывает предыдущий набранный текст, тематику приложения и правильно подбирает окончания и падежи. Для обучения нейросетей использовались миллионы примеров реальных свайпов.

Нейросвайп ускоряет набор текста и сокращает количество ошибок. В настоящее время функция доступна только на русском языке, но в будущем планируется добавить поддержку и других.