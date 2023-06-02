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«Яндекс» добавил искусственный интеллект в свою клавиатуру для iPhone и Android

В Яндекс.Клавиатуре появилась новая функция — нейросвайп. Она позволяет быстро и удобно вводить текст, проводя пальцем по виртуальным кнопкам, не отрывая его от экрана.

«Яндекс» добавил ИИ в свою клавиатуру для iOS и Android
© «Яндекс»

Нечто подобное уже существует на рынке множество лет. Но сейчас, благодаря помощи нейросетей, распознавание нарисованной кривой и подбор соответствующих слов стали ещё более продвинутыми.

Клавиатура также учитывает предыдущий набранный текст, тематику приложения и правильно подбирает окончания и падежи. Для обучения нейросетей использовались миллионы примеров реальных свайпов.

Нейросвайп ускоряет набор текста и сокращает количество ошибок. В настоящее время функция доступна только на русском языке, но в будущем планируется добавить поддержку и других.

Отметим, что помимо этого, Яндекс.Клавиатура также имеет прочие полезные функции, такие как персонализированные подсказки, автоматический перевод, распознавание речи. Доступна же она как на iOS, так и на Android.

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