Boeing и NASA снова отложили запуск космического корабля Starliner

Представители NASA и Boeing объявили на пресс-конференции в четверг, что первый пилотируемый полет космического корабля Starliner на Международную космическую станцию, запланированный на 21 июля, был отложен.

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Двум астронавтам НАСА, Суни Уильямс и Бутч Уилмор, придется ждать несколько месяцев или дольше своего испытательного полета на борту капсулы Starliner. Решение было принято после того, как инженеры обнаружили две новые проблемы с космическим кораблем Boeing: проблема с его парашютами и потенциально воспламеняющаяся лента, закрывающая внутреннюю проводку.

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Технические проблемы являются последними в серии осложнений, которые в течение многих лет не позволяли астронавтам летать на борту капсулы.

Чтобы добраться до космической станции и обратно, НАСА в настоящее время полагается на SpaceX, компанию, основанную Илоном Маском. SpaceX вывела свою первую команду астронавтов на орбиту в мае 2020 года на борту своего корабля Crew Dragon и с тех пор доставила на космическую станцию еще восемь экипажей.

Но НАСА также наняло Boeing для создания капсулы, чтобы одна могла служить резервной копией, если что-то пойдет не так с другой.

«НАСА отчаянно нуждается во втором поставщике услуг по перевозке экипажей», — заявил Стив Стич, менеджер программы коммерческих экипажей в агентстве, во время пресс-конференции в четверг.

НАСА когда-то полагалось на космический шаттл, чтобы доставлять астронавтов на орбиту и обратно. Когда в 2011 году эти аппараты были выведены из эксплуатации, агентству пришлось полагаться на российские космические корабли «Союз», и оно делало это почти десять лет.

Чтобы восстановить свою автономию, агентство запустило программу «Коммерческий экипаж», в рамках которой частные компании будут строить космические корабли, способные доставлять астронавтов в миссии НАСА. Более того, НАСА станет клиентом компаний, оплачивая поездки на транспортных средствах, а не владея ими напрямую, как это было с космическими шаттлами.