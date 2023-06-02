Boeing и NASA снова отложили запуск космического корабля Starliner
Представители NASA и Boeing объявили на пресс-конференции в четверг, что первый пилотируемый полет космического корабля Starliner на Международную космическую станцию, запланированный на 21 июля, был отложен.
Двум астронавтам НАСА, Суни Уильямс и Бутч Уилмор, придется ждать несколько месяцев или дольше своего испытательного полета на борту капсулы Starliner. Решение было принято после того, как инженеры обнаружили две новые проблемы с космическим кораблем Boeing: проблема с его парашютами и потенциально воспламеняющаяся лента, закрывающая внутреннюю проводку.
Технические проблемы являются последними в серии осложнений, которые в течение многих лет не позволяли астронавтам летать на борту капсулы.
Чтобы добраться до космической станции и обратно, НАСА в настоящее время полагается на SpaceX, компанию, основанную Илоном Маском. SpaceX вывела свою первую команду астронавтов на орбиту в мае 2020 года на борту своего корабля Crew Dragon и с тех пор доставила на космическую станцию еще восемь экипажей.
Но НАСА также наняло Boeing для создания капсулы, чтобы одна могла служить резервной копией, если что-то пойдет не так с другой.
«НАСА отчаянно нуждается во втором поставщике услуг по перевозке экипажей», — заявил Стив Стич, менеджер программы коммерческих экипажей в агентстве, во время пресс-конференции в четверг.
НАСА когда-то полагалось на космический шаттл, чтобы доставлять астронавтов на орбиту и обратно. Когда в 2011 году эти аппараты были выведены из эксплуатации, агентству пришлось полагаться на российские космические корабли «Союз», и оно делало это почти десять лет.
Чтобы восстановить свою автономию, агентство запустило программу «Коммерческий экипаж», в рамках которой частные компании будут строить космические корабли, способные доставлять астронавтов в миссии НАСА. Более того, НАСА станет клиентом компаний, оплачивая поездки на транспортных средствах, а не владея ими напрямую, как это было с космическими шаттлами.
Космический корабль Boeing Starliner уже дважды летал на орбиту без астронавтов на борту. Первый полет в декабре 2019 года должен был предшествовать полету с космонавтами на борту. Но серия программных ошибок в космосе поставила под угрозу полет, из-за чего НАСА после расследования назвало его «вызовом высокой видимости». Второй полет без экипажа в мае 2022 года был более успешным. Но изначально это должно было произойти в августе 2021 года. Перед этим полетом инженеры обнаружили, что клапаны в двигательной установке Starliner заклинило, и корабль пришлось отозвать со стартовой площадки и отправить обратно на завод для ремонта. Технические проблемы стали бременем для Boeing, который сообщил об убытках в размере 883 миллионов долларов до октября 2022 года.