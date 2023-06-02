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В России предложили создать приложение с одной кнопкой «Надо мной пролетел дрон»

В России необходимо разработать мобильное приложение для мониторинга ударных беспилотников дальнего действия ВСУ, чтобы их нейтрализация на российской территории происходила своевременно. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на генерального директора Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрия Кузякина.

В России предложили создать приложение с кнопкой «Надо мной пролетел дрон»
© globallookpress.com

«Должно быть мобильное приложение, которое бдительные граждане поставят себе на телефон. Распространяться оно должно через российские маркетплейсы. Приложение – ровно одна кнопка с сообщением «Надо мной пролетел дрон», – цитирует ТАСС Кузякина.

По задумке Кузякина, после нажатия на кнопку «Надо мной пролетел дрон» приложение будет передавать в центр реагирования координаты места, где был зарегистрирован беспилотник. Анализ таких сообщений позволит специалистам определять направление, скорость и численность вражеских машин.

«Западное направление нашей страны достаточно густо заселено, пролететь незаметно, чтобы никто не услышал, будет невозможно», – добавил Кузякин.

По его словам, обнаружению ударных беспилотников дальнего действия на земле способствует то, что они издают громкие звуки при полете.

Ранее «Газета.Ru» писала о том, что российские ученые из МГТУ им. Баумана разработали двухслойное антиобледенительное напыление для дронов.

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