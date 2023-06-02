Гигантская черная дыра оказалась не самой удаленной от Земли

Ученые из Эдинбургского университета доказали, что черная дыра в центре древней в пять раз больше, чем предполагалось ранее. Заведующая лабораторией фундаментальных и прикладных исследований релятивистских объектов вселенной МФТИ Елена Нохрина в эфире телеканала «МИР 24» заявила, что главное в открытии иностранных коллег, – доказательства остановленного черной дырой образования звезд.
«Место, где находится черная дыра, интересно расстоянием от Земли. Оно оценивается как красное смещение Z, равное 4658. Но эта галактика с черной дырой – не самый далекий зафиксированный объект. Удалось обнаружить, что масса этой галактики составляет около 40 млрд масс Солнца, что примерно в сто раз меньше, чем наша галактика. А масса черной дыры – около половины миллиарда масс Солнца. Но и это не предел, известна черная дыра, массивнее в десять раз. Главный результат этой статьи в том, что в этой галактике давно было остановлено звездообразование. Это действительно важное открытие, потому что давно исследуется, насколько эта сверхмассивная черная дыра может повлиять на образование звезд в галактике, –усилить или вообще подавить», – рассказала ученый.
Эксперт пояснила, что сама по себе черная дыра – это не объект, у нее нет даже поверхности, есть горизонт событий, из которого можно получить информацию. Черные дыры очень активны, это самые яркие, поэтому самые далекие объекты во вселенной, которые ученые могут видеть. Их излучение позволяет строить инерциальную систему, по которой можно определять свое положение на Земле. Черные дыры обладают свойством притягивать вещество.
Как отмечает Елена Нохрина, у дыры всего три параметра: масса, возможный заряд и скорость, с которой она вращается. Основная деятельность черной дыры – поглощение газа из центра галактики и разрушение звезд, и именно благодаря такой ее активности ученые могут видеть и изучать объект.