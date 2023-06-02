Гигантская черная дыра оказалась не самой удаленной от Земли

«Место, где находится черная дыра, интересно расстоянием от Земли. Оно оценивается как красное смещение Z, равное 4658. Но эта галактика с черной дырой – не самый далекий зафиксированный объект. Удалось обнаружить, что масса этой галактики составляет около 40 млрд масс Солнца, что примерно в сто раз меньше, чем наша галактика. А масса черной дыры – около половины миллиарда масс Солнца. Но и это не предел, известна черная дыра, массивнее в десять раз. Главный результат этой статьи в том, что в этой галактике давно было остановлено звездообразование. Это действительно важное открытие, потому что давно исследуется, насколько эта сверхмассивная черная дыра может повлиять на образование звезд в галактике, –усилить или вообще подавить», – рассказала ученый.