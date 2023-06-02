$80.97-0.0386.58+0.08

Гигантская черная дыра оказалась не самой удаленной от Земли

Ученые из Эдинбургского университета доказали, что черная дыра в центре древней в пять раз больше, чем предполагалось ранее. Заведующая лабораторией фундаментальных и прикладных исследований релятивистских объектов вселенной МФТИ Елена Нохрина в эфире телеканала «МИР 24» заявила, что главное в открытии иностранных коллег, – доказательства остановленного черной дырой образования звезд.

Гигантская черная дыра оказалась не самой удаленной от Земли
© NASA

«Место, где находится черная дыра, интересно расстоянием от Земли. Оно оценивается как красное смещение Z, равное 4658. Но эта галактика с черной дырой – не самый далекий зафиксированный объект. Удалось обнаружить, что масса этой галактики составляет около 40 млрд масс Солнца, что примерно в сто раз меньше, чем наша галактика. А масса черной дыры – около половины миллиарда масс Солнца. Но и это не предел, известна черная дыра, массивнее в десять раз. Главный результат этой статьи в том, что в этой галактике давно было остановлено звездообразование. Это действительно важное открытие, потому что давно исследуется, насколько эта сверхмассивная черная дыра может повлиять на образование звезд в галактике, –усилить или вообще подавить», – рассказала ученый.

Эксперт пояснила, что сама по себе черная дыра – это не объект, у нее нет даже поверхности, есть горизонт событий, из которого можно получить информацию. Черные дыры очень активны, это самые яркие, поэтому самые далекие объекты во вселенной, которые ученые могут видеть. Их излучение позволяет строить инерциальную систему, по которой можно определять свое положение на Земле. Черные дыры обладают свойством притягивать вещество.

Как отмечает Елена Нохрина, у дыры всего три параметра: масса, возможный заряд и скорость, с которой она вращается. Основная деятельность черной дыры – поглощение газа из центра галактики и разрушение звезд, и именно благодаря такой ее активности ученые могут видеть и изучать объект.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий