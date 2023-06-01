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Генпрокуратуру призвали возбудить дело против работников Apple в связи со шпионажем

Генеральную прокуратуру попросили возбудить дело против сотрудников Apple из-за шпионажа в пользу Соединенных Штатов. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Генпрокуратуру призвали возбудить дело против работников Apple
© РИА Новости

В публикации указывается, что письмо с таким требованием отправил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин.

По его мнению, сотрудников компании и разведки США следует привлечь к ответственности по обвинению в шпионаже, неправомерном доступе к информации и распространении вредоносных программ.

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Ранее Федеральная служба безопасности России раскрыла "разведывательную акцию" американских спецслужб с использованием IPhone. По данным ФСБ, несколько тысяч IPhone российских и зарубежных пользователей оказались заражены вредоносным ПО. В связи с этим в российской спецслужбе считают, что Apple сотрудничает с американской разведкой.

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