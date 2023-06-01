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Hi-Tech Mail.Ru: стоимость iPhone 13 в России опустилась ниже 65 тысяч рублей

Стоимость iPhone 13 в России опустилась почти на 20% с начала продаж смартфона в 2021 году. Об этом сообщает портал Hi-Tech Mail.Ru.

Цена iPhone 13 снизилась в России почти на 20%
© РИА Новости

Так, цена iPhone 13 на старте продаж смартфон составляла 80 тыс. руб. Теперь смартфон Apple продается на "Яндекс Маркете" от 63 тыс. руб. Отмечается, что цена актуальна для московских интернет-магазинов.

iPhone 13 был представлен в сентябре 2021 года. Смартфон оснащен 6,1-дюймовым OLED-дисплеем Super Retina XDR, основной и ультраширокоугольной камерами с разрешением 12 Мп каждая.

За производительность устройства отвечает фирменный чипсет Apple A15 Bionic, который также используется в iPhone 14 и 14 Plus. Внешне iPhone 13 отличается от предшественника расположением камер на задней панели и более узким вырезом, в котором установлены селфи-камера и сканер лица Face ID.

Ранее "Газета.Ru" рассказывала, какой флагманский смартфон купить в России в 2023 году.

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