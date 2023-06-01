В России появится несколько мобильных операционных систем

России нужна собственная мобильная операционная система (ОС). Об этом говорили на ЦИПР-2023 в Нижнем Новгороде. Эксперты отмечают, что оптимальным в условиях санкционной войны было бы появление защищенной ОС для госслужащих и стратегических предприятий, а также доступной ОС для пользователей.

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Одну из ключевых мыслей озвучил замглавы Минцифры Евгений Филатов. По его мнению, рынок мобильных ОС нужно регулировать. Ситуация, когда он был отдан на откуп иностранным решениям с соответствующими рисками, привела нас в точку, где мы находимся. По мнению старшего вице-президента "Ростелекома" Кирилла Меньшова, идеальная картина выглядит так: для защищенных сред, госслужащих и сотрудников стратегических предприятий - защищенная ОС, например "Аврора", а для обычных пользователей - система на Android Open Source Project (AOSP).

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При разработке массовой операционной системы не обойтись без иностранных решений

Идею использования AOSP в качестве основы для массовых устройств разделяет Филатов. По его мнению, главным преимуществом решения на AOSP будет совместимость с Android, что позволит "легально или при необходимости - не очень портировать приложения, необходимые пользователям". Среди таких платформ, например, Kvadra OS, представленная Yadro накануне. "Аврора" же, отметил Филатов, пока уступает за счет небольшого числа приложений, необходимых обычным пользователям.

С этим полностью согласен еще один замглавы Минцифры Андрей Заренин. Он рассказал о своем личном опыте использования смартфона на "Авроре".

"У меня есть телефон. Я где-то три дня записывал свой пользовательский опыт: что мне нужно от операционной системы, какие приложения. Я попытался ограничить необходимый минимум приложений. Сначала было двенадцать, в итоге сжал до трех. Но и трех тоже там сейчас нет", - заявил он.

С этим не спорят и в "Открытой мобильной платформе". По словам замгендиректора компании Алексея Когана, сегодня "Аврора" как продукт готова для корпоративного сегмента.

На рынок мобильных устройств надо смотреть не с точки зрения операционных систем, а с точки зрения экосистем, уверен Меньшов.

"Операционная система вторична. Важна экосистема: парк устройств, приложения, облачные сервисы, в том числе GMS, на смену которому может прийти RMS", - заявил он.

При этом, полагает Филатов, ошибочно при формировании экосистемы опираться на опыт Huawei, строящей операционную систему для своих смартфонов на базе AOSP после введения американских санкций и создавшей собственный магазин приложений App Gallery, который сейчас наполняется приложениями, в том числе и российских компаний.