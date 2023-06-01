В России появится несколько мобильных операционных систем
России нужна собственная мобильная операционная система (ОС). Об этом говорили на ЦИПР-2023 в Нижнем Новгороде. Эксперты отмечают, что оптимальным в условиях санкционной войны было бы появление защищенной ОС для госслужащих и стратегических предприятий, а также доступной ОС для пользователей.
Одну из ключевых мыслей озвучил замглавы Минцифры Евгений Филатов. По его мнению, рынок мобильных ОС нужно регулировать. Ситуация, когда он был отдан на откуп иностранным решениям с соответствующими рисками, привела нас в точку, где мы находимся. По мнению старшего вице-президента "Ростелекома" Кирилла Меньшова, идеальная картина выглядит так: для защищенных сред, госслужащих и сотрудников стратегических предприятий - защищенная ОС, например "Аврора", а для обычных пользователей - система на Android Open Source Project (AOSP).
При разработке массовой операционной системы не обойтись без иностранных решений
Идею использования AOSP в качестве основы для массовых устройств разделяет Филатов. По его мнению, главным преимуществом решения на AOSP будет совместимость с Android, что позволит "легально или при необходимости - не очень портировать приложения, необходимые пользователям". Среди таких платформ, например, Kvadra OS, представленная Yadro накануне. "Аврора" же, отметил Филатов, пока уступает за счет небольшого числа приложений, необходимых обычным пользователям.
С этим полностью согласен еще один замглавы Минцифры Андрей Заренин. Он рассказал о своем личном опыте использования смартфона на "Авроре".
"У меня есть телефон. Я где-то три дня записывал свой пользовательский опыт: что мне нужно от операционной системы, какие приложения. Я попытался ограничить необходимый минимум приложений. Сначала было двенадцать, в итоге сжал до трех. Но и трех тоже там сейчас нет", - заявил он.
С этим не спорят и в "Открытой мобильной платформе". По словам замгендиректора компании Алексея Когана, сегодня "Аврора" как продукт готова для корпоративного сегмента.
На рынок мобильных устройств надо смотреть не с точки зрения операционных систем, а с точки зрения экосистем, уверен Меньшов.
"Операционная система вторична. Важна экосистема: парк устройств, приложения, облачные сервисы, в том числе GMS, на смену которому может прийти RMS", - заявил он.
При этом, полагает Филатов, ошибочно при формировании экосистемы опираться на опыт Huawei, строящей операционную систему для своих смартфонов на базе AOSP после введения американских санкций и создавшей собственный магазин приложений App Gallery, который сейчас наполняется приложениями, в том числе и российских компаний.
"Опыт Huawei не релевантен нашим задачам. У них было выпущено огромное число устройств. И компаниям там было куда расти", - сообщил он.