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Назван самый опасный смартфон с точки зрения слежки

Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин назвал устройства производства компании Apple самыми опасными смартфонами с точки зрения слежки. Его слова приводят «Известия».

Назван самый опасный смартфон с точки зрения слежки
© Lenta.ru

«Сейчас можно говорить о том, что iPhone является наиболее опасным устройством с точки зрения слежки за пользователем, поскольку обнаружить ее никак нельзя», — рассказал IT-эксперт.

По его словам, если на устройстве установлена шпионская программа, это не влияет на время работы гаджета или скорость разрядки аккумулятора. «Известно, что все iPhone имеют уязвимости, вопрос лишь в том, используются они или нет», — добавил Муртазин.

Специалист также отметил, что устройства Android, по сравнению с iPhone, защищены лучше. Смартфоны Samsung, по мнению аналитика, более безопасны за счет Knox. Прошивки от других производителей не имеют такого уровня безопасности, заключил он.

Ранее специалисты «Лаборатории Касперского» выявили целевую кибератаку на устройства производства Apple работников компании, на десятках iPhone нашли шпионский вирус. В компании назвали главной причиной этого инцидента закрытость операционной системы iOS, в которой, как считают в «Лаборатории Касперского», годами могут скрываться подобные шпионские программы.

До этого стало известно, что ФСБ вскрыла разведывательную акцию спецслужб США с использованием смартфонов Apple. В ведомстве заявили, что заражению подверглись несколько тысяч телефонных аппаратов этой марки. Там также указали, что полученная информация свидетельствует о сотрудничестве Apple с Агентством национальной безопасности США.

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