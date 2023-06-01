Названа диагональ дисплея будущего смартфона Nothing Phone (2)

Раскрыта диагональ дисплея будущего смартфона Nothing Phone (2)
Разработчик будущего смартфона Nothing Phone (2) подтвердил предыдущую информацию об увеличении ёмкости аккумулятора, которая составит 4700 мА*ч, и то, что гаджет будет основан на однокристальном чипе Snapdragon 8 Plus Gen 1.
Кроме этого, вендор раскрыл диагональ экрана будущего устройства. У текущей модели установлен дисплей диагональю 6,7", а у нового гаджета диагональ увеличится на 0, 15".
В таком случае диагональ следующей модели Nothing Phone (2) должна составить порядка 6.85".