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Раскрыта диагональ дисплея будущего смартфона Nothing Phone (2)

Разработчик будущего смартфона Nothing Phone (2) подтвердил предыдущую информацию об увеличении ёмкости аккумулятора, которая составит 4700 мА*ч, и то, что гаджет будет основан на однокристальном чипе Snapdragon 8 Plus Gen 1.

Названа диагональ дисплея будущего смартфона Nothing Phone (2)
© Ferra.ru

Кроме этого, вендор раскрыл диагональ экрана будущего устройства. У текущей модели установлен дисплей диагональю 6,7", а у нового гаджета диагональ увеличится на 0, 15".

В таком случае диагональ следующей модели Nothing Phone (2) должна составить порядка 6.85".

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