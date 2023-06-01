В "Лаборатории Касперского" рассказали о неизвестной кибератаке на устройства Apple
Эксперты «Лаборатории Касперского» выявили крайне сложную целевую кибератаку на iPhone топ-менеджеров и руководителей среднего звена компании. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе «Лаборатории Касперского».
Отмечается, что злоумышленники пытались незаметно внедрить в устройства Apple шпионскую программу Triangulation. Для этого хакеры использовали целый ряд уязвимостей в iOS, которые позволили прислать невидимое сообщение в iMessage с вредоносным вложением в виде шпионского ПО.
«Внедрение программы происходит абсолютно скрытно от пользователя и без какого-либо его участия. Далее шпионская программа так же незаметно передает на удаленные серверы приватную информацию: записи с микрофона, фотографии из мессенджеров, местоположение и сведения о ряде других активностей владельца зараженного устройства», – гласит сообщение компании.
Атака была выявлена системой мониторинга и анализа сетевых событий «Лаборатории Касперского» KUMA. ПО выявило в сети аномалию, дальнейшее изучение которой показало заражение нескольких десятков iPhone.
По данным экспертов компании, косвенным признаком присутствия Triangulation на устройстве является блокировка возможности обновления iOS.
Ранее киберэксперт Игорь Бедеров рассказал «Газете.Ru» о том, что вирусы на iPhone при целевых атаках можно выявить только при анализе интернет-трафика.