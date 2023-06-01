В "Лаборатории Касперского" рассказали о неизвестной кибератаке на устройства Apple

Эксперты «Лаборатории Касперского» выявили крайне сложную целевую кибератаку на iPhone топ-менеджеров и руководителей среднего звена компании. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе «Лаборатории Касперского».

Отмечается, что злоумышленники пытались незаметно внедрить в устройства Apple шпионскую программу Triangulation. Для этого хакеры использовали целый ряд уязвимостей в iOS, которые позволили прислать невидимое сообщение в iMessage с вредоносным вложением в виде шпионского ПО.

«Внедрение программы происходит абсолютно скрытно от пользователя и без какого-либо его участия. Далее шпионская программа так же незаметно передает на удаленные серверы приватную информацию: записи с микрофона, фотографии из мессенджеров, местоположение и сведения о ряде других активностей владельца зараженного устройства», – гласит сообщение компании.

Атака была выявлена системой мониторинга и анализа сетевых событий «Лаборатории Касперского» KUMA. ПО выявило в сети аномалию, дальнейшее изучение которой показало заражение нескольких десятков iPhone.

По данным экспертов компании, косвенным признаком присутствия Triangulation на устройстве является блокировка возможности обновления iOS.