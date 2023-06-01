Разработана новая программа для поиска инопланетян

Ученые разработали BLIPSS — программное обеспечение для поиска радиосигналов искусственного происхождения. С его помощью они более четырех часов пытались найти следы инопланетных цивилизаций в центральной части нашей галактики, но безуспешно. Тем не менее астрономы отмечают, что их программа в будущем пригодится для обнаружения радиосигналов в космосе. Исследование опубликовано в журнале The Astronomical Journal.

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Людей всегда интересовал вопрос: одни ли мы во Вселенной? Или, может, где-то есть некая инопланетная цивилизация — добрая или злая? Хотя обычно инопланетяне ассоциируются с фантазиями кинематографистов и писателей, существуют реальные научные исследования, нацеленные на поиск разумной внеземной жизни.

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В первую очередь ученые пытаются уловить радиосигналы инопланетных цивилизаций. Например, астрономы ищут маяки, постоянно излучающие узкополосные сигналы, и искусственно расположенные источники периодических широкополосных сигналов. Однако теперь ученые предложили новую теорию. Они предположили, что могут быть более эффективные средства межзвездной передачи сигналов. Например, маяк в центре галактики мог бы передавать сообщения в любую звездную систему. Следовательно, цивилизация, которая хотела бы с кем-то связаться, могла бы установить радиомаяк именно там.

Астрономы представили BLIPSS — программное обеспечение с открытым исходным кодом, которое использует алгоритм быстрого свертывания (FFA) для обнаружения периодических сигналов в радиодинамических спектрах. С помощью BLIPSS ученые провели первое в науке исследование периодических инопланетных техносигнатур с помощью FFA. Сперва они проверили систему на радиосигналах известных пульсаров, чтобы подтвердить, что программа работает корректно. Затем в течение 4,5 часов они с помощью радиотелескопа Грин-Бэнк собирали сигналы в диапазоне 4-8 ГГц в центральной части нашей галактики с периодом 11-100 секунд.

Однако ученые не смогли найти никаких сигналов, которые могли бы намекнуть на существование инопланетных цивилизаций. Авторы работы пришли к выводу, что даже если какие-то передатчики импульсных сигналов в диапазоне 4-8 ГГц существуют в центральной части галактики, то их не больше одного на 600 тысяч звезд.