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Alibaba интегрирует собственный аналог ChatGPT в свои сервисы

Подразделение китайского интернет-гиганта Alibaba по облачным технологиям по облачным технологиям Alibaba Cloud заявило о начале интеграции собственной языковой модели в голосового помощника Tongyi Tingwu. Об этом сообщает CNBC.

Alibaba интегрирует собственный аналог ChatGPT в свои сервисы
© globallookpress.com

Еще в апреле Alibaba Cloud представило Tongyi Qianwen — свой аналог нашумевшего чат-бота ChatGPT. Благодаря интеграции в него Tingwu бот сможет по запросу пользователя анализировать огромные объемы данных и выдавать текстовое изложение аудио- и видеоконтета.

Сам помощник с этого момента стал доступен для публичного тестирования пользователями. В будущем Alibaba хочет встроить его в корпоративный мессенджер DingTalk, а также представить новые возможности для Tongyi Qianwen — в их число войдет перевод видеоконтента и аудиодорожек с английского на китайских язык.

Отметим, что Alibaba — не первый китайский IT-гигант, который предложил свои решения в области ИИ. Ранее, в марте, Baidu презентовала своего чат-бота ERNIE. Позднее китайские власти заявили, что планируют проверять безопасность таких систем еще до выпуска разработчиками. Сам ChatGPT запрещен на территории страны.

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