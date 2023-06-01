Alibaba интегрирует собственный аналог ChatGPT в свои сервисы

Подразделение китайского интернет-гиганта Alibaba по облачным технологиям по облачным технологиям Alibaba Cloud заявило о начале интеграции собственной языковой модели в голосового помощника Tongyi Tingwu. Об этом сообщает CNBC.

Еще в апреле Alibaba Cloud представило Tongyi Qianwen — свой аналог нашумевшего чат-бота ChatGPT. Благодаря интеграции в него Tingwu бот сможет по запросу пользователя анализировать огромные объемы данных и выдавать текстовое изложение аудио- и видеоконтета.

Сам помощник с этого момента стал доступен для публичного тестирования пользователями. В будущем Alibaba хочет встроить его в корпоративный мессенджер DingTalk, а также представить новые возможности для Tongyi Qianwen — в их число войдет перевод видеоконтента и аудиодорожек с английского на китайских язык.