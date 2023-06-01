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Вице-премьер бросил на пол перед Мишустиным российский планшет

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко бросил на пол перед премьером Михаилом Мишустиным новый российский планшет, чтобы продемонстрировать прочность гаджета. Об этом рассказал телеканал «Звезда».

Это произошло на презентации планшета на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) в Нижнем Новгороде.

Мишустин взял в руки планшет, отметив, что он «чуть-чуть тяжелее, но лиха беда начало». После этого Чернышенко взял гаджет и бросил его на пол.

«Ну не надо так», - сказал Мишустин.

Планшет не разбился, а разработчики в ответ отметили, что такие эксперименты нормальны - ведь в повседневной жизни люди часто роняют свои смартфоны и планшеты.

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Ранее Мишустину показали собранный в Якутии кинопроектор с российском ПО. Его создали для импортозамещения дорогих иностранных аналогов. Мишустин назвал проект очень интересным - он представляет собой полноценную эко-систему для кинотеатров с возможностью подключить сервисы по продаже билетов и программу «Пушкинская карта».

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