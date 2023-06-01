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Платформу Medium в России заблокировали из-за фейков о спецоперации

Причиной блокировки платформы Medium в России стал отказ площадки удалить недостоверную информацию о специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Роскомнадзор.

В Роскомнадзоре назвали причину блокировки платформы Medium
© globallookpress.com

Напомним, что об ограничении доступа к Medium стало известно утром в четверг, 1 июня. Информация об этом появилась в данных универсального сервиса Роскомнадзора по проверке блокировок страниц и сайтов, а сам Medium перестал быть доступен.

Комментируя блокировку в ведомстве заявили, что площадка не стала удалять запрещенный в России контент — на ней содержатся материалы с недостоверной информацией о проведении спецоперации.

Напомним, что Medium был запущен в августе 2012 года сооснователями Twitter Эваном Уильямсом и Бизом Стоуном. Платформа была ориентирована на социальную журналистику — публиковаться там могут как профессиональные авторы, так и любые пользователи.

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