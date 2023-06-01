В Роскомнадзоре назвали причину блокировки платформы Medium

Причиной блокировки платформы Medium в России стал отказ площадки удалить недостоверную информацию о специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Роскомнадзор.

Напомним, что об ограничении доступа к Medium стало известно утром в четверг, 1 июня. Информация об этом появилась в данных универсального сервиса Роскомнадзора по проверке блокировок страниц и сайтов, а сам Medium перестал быть доступен.

Комментируя блокировку в ведомстве заявили, что площадка не стала удалять запрещенный в России контент — на ней содержатся материалы с недостоверной информацией о проведении спецоперации.