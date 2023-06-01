Google Pixel 8 получит устаревшую беспроводную зарядку

Релиз линейки Google Pixel 8 ожидается уже через несколько месяцев, в районе октября.

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При этом, что интересно, базовая версия смартфона, без приставки Pro, уже получила сертификацию беспроводной зарядки. Судя по ней, новинка будет поддерживать только предыдущее поколение стандарта — Qi, а не более новый стандарт Qi 2.

Из этого вытекает, что телефон будет иметь медленную беспроводную зарядку мощностью 12 Вт.

Отметим, что модельный номер смартфона подтверждён как GKWS6. Хотя других подробностей пока нет, предыдущие утечки предоставили значительную информацию об устройствах Pixel 8.