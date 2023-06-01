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В Африке нашли самые старые следы человека

Археологи Лестерского университета обнаружили на побережье Кейптауна (ЮАР) самые древние следы человека. Им 153 тыс. лет, при этом сам вид Homo sapiens впервые отделился от более ранних около 300 тыс. лет назад. Исследование было опубликовано в журнале International Journal of Plant and Animal Traces.

Найдены самые старые следы человека
© Газета.Ru

«Чуть более двух десятилетий назад казалось огромной редкостью, что возраст следов, оставленных нашими древними предками, может превышать 50 тысяч лет. В этом плане установленный нами возраст кажется невероятным», – отметили авторы.

Ученые исследовали следы в семи разных местах вдоль побережья мыса Южной Африки. Для этого археологи воспользовались методом, известным как стимулированная люминесценция, при котором из образца изымают зерна кварца и подвергают их воздействию ионизирующего излучения. Свечение зерен показывает, сколько времени прошло с тех пор, как они были закопаны.

На сегодня насчитывается всего 14 следов, приписываемых Homo sapiens, возраст которых превышает 50 тысяч лет. Все они были найдены в Африке.

Ранее ученые из Цюрихского университета обнаружили кожаное седло возрастом 2700 лет в гробнице женщины в Китае — оно может быть самым старым из когда-либо найденных, а вместе с другими артефактами доказывает, что древние кочевницы могли становиться профессиональными наездницами.

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