Ядерный реактор разогрели до 100 млн градусов Цельсия

Британские ученые достигли важной вехи в развитии термоядерного синтеза. Они сумели поднять температуру в ядерном реакторе до 100 млн градусов Цельсия. Это температурный порог, за которым атомы водорода могут начать сливаться в гелий, высвобождая устойчивую энергию.

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Ученые использовали сферический токамак ST40 в Оксфордшире. Достижение не дотягивает до рекорда, установленного китайскими учеными в 2021 году – они достигли нагрева в 120 млн градусов. Однако, по словам британских исследователей, их реактор меньше по размерам и требует меньшей мощности нагрева плазмы, поэтому более перспективен для будущих термоядерных электростанций.

Запущенный в 2017 году сферический токамак достигает всего 90 см в диаметре и 3,9 метров в высоту. Тем не менее, он способен раскалить газообразный водород до состояния «плазмы» – смеси положительно заряженных частиц (ионов) и отрицательно заряженных частиц (электронов).

Плазма в токамаке улавливается и сжимается магнитными полями до тех пор, пока заряженные частицы не начнут сталкиваться. Когда частицы сливаются в гелий, они выделяют огромное количество энергии, имитируя процесс, который происходит в недрах звезд.

Температура в ядре Солнца достигает 15 млн градусов. Но температура реактора должна быть намного выше, так как звезда имеет гораздо более высокую плотность частиц. Ученые отметили, что их работу можно рассматривать как подготовку физической основы к коммерческому термоядерному синтезу при «потенциально сниженных затратах», сообщает Nuclear Fusion.